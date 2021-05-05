當以太幣突破3000美元的價格時，加密貨幣投資者問：它能走多遠？很快的，它逼近了3500美元。大家都在思考它的新高點，但至少有一位分析師認為，到2021年底，以太幣將達到1萬美元的價位。

根據CoinMarketCap的數據，以太幣的價值在過去24小時內累計升破了10％，延續了近28天的漲幅，使以太幣的市值達到4000億美元。

比特幣在同一周的時間裡上漲了9.55％。去中心化金融（DeFi）的總市值最近突破1000億美元，其中一些最受歡迎的DeFi項目建立在以太坊區塊鏈上。

以太坊價格突破3000美元大關是因為底層以太坊區塊鏈從當前的工作量證明共識流程升級為權益證明。創始人Vitalik Buterin最近概述了過渡過程，並透露了所謂分片功能的計劃。

透過將其數據庫劃分為64個新的迷你區塊鏈，分片將擴大以太坊的處理交易能力，從而解決當前困擾其的擁塞問題。

金融資產和Web 3.0應用首席數字位資產策略師David Grider在4月29日的每週加密貨幣簡報中寫道：正是這一消息（具有長期預期的特徵）促使FundStrata分析師認為，以太幣可能在2021年底突破1萬美元大關。

(中時新聞網)