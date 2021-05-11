統計近一周整體固定收益型ETF資金淨流入70.1億美元，各主要類型皆獲淨流入，其中以流入美國固定收益型ETF的35.2億美元最多，全球、歐洲、新興市場及新興市場當地貨幣固定收益型ETF也分別流入12.3億、7.1億、2.8億及0.4億美元，以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債ETF分別淨流入35.9億及8.9億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國4月非農就業報告不如預期，受到供應鏈短缺壓抑製造業復工、民眾取得新一輪紓困支票、職業技能差距、學校關閉讓家有幼兒的父母無法重返職場等因素所影響，代表經濟重啟的休閒娛樂飯店產業新增就業33.1萬人，高於前月的20.6萬人，但零售業就業意外減少1.5萬人。美國財長葉倫表示無須過度解讀單月的就業數據，應觀察整體趨勢。

美盛西方資產美國高收益債券基金經理人伯加南表示，隨疫苗普及及大規模財政刺激政策的實施，對經濟復甦能力更具信心，高收益產業也將持續受惠，雖然評價面已反映利多，但對高收益的強勁需求，使技術面維持良性，看好經濟重啟題材，加碼部分循環性產業如航空、郵輪及零售業，並搭配非循環性的較高品質標的以穩定投組波動。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，市場相當關注於通膨，例如有些導因於半導體短缺，或其他商品交貨受阻引發價格上漲，關注損益兩平的通膨率水準，此水準已升破五年新高，並往十年高點前進，實已反應聯準會（Fed）成功提升通膨，也反應短期供貨短缺等供給面限制狀況。

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