經濟部統計處就上市櫃公司109年個體財務報告，綜合統計顯示，個體營收淨額前3大公司依序為鴻海、台積電、和碩；稅後淨利前3大為台積電、鴻海、聯發科；研發費用前3大公司為台積電、聯發科、瑞昱。

109年製造業上市櫃公司個體營收淨額16兆9946億元，年增3.3%，其中以電子零組件業4兆1844億元，增加14.6%貢獻最多，主因受惠5G、高效能運算等新興應用持續拓展，帶動半導體業者營收攀峰，以及COVID-19疫情推動主機板、顯示卡、面板等筆電相關零組件出貨成長，個體營收淨額前3大公司依序為鴻海(2317)3兆609億元、台積電(2330)1兆3148億元、和碩(4938)1兆2468億元。

109年製造業上市櫃公司稅後淨利1兆6,155億元，年增加30.3%，淨利率9.5%、年增加2.0個百分點，其中電子零組件業稅後淨利8328億元，年增加61.7%，對製造業獲利成長貢獻最大，個體財報稅後淨利前3大公司依序為台積電5179億元，占整體製造業32.1%居首、鴻海1018億元居次、聯發科409億元居第三。

受惠資訊電子產業挹注，研發費用逐年成長，109年製造業上市櫃公司研發費用為5090億元，年增加10.7%，近年呈逐年成長趨勢，其中電子零組件業研發費用3057億元，年成長15.8%，占整體製造業60.1%居首，個體財報研發費用前3大公司依序為：台積電投入1,086億元居冠，占整體製造業研發費用之21.3%，金額續創歷年新高，年增加20.0%，對製造業研發費用成長貢獻最大；聯發科(2454)投入474億元居次，年增加28.5%；瑞昱(2379)投入153億元居第三，年增加24.9%。

(時報資訊)