德國當局正在調查特斯拉在德國的工廠工地，是否有違反勞工法律。

德國職業安全辦公室和負責打擊非法勞動的機構，目前正在調查特斯拉是否有支付最低工資，工人的工作時數和營建工人的勞動條件是否有遵守規定。

Business Insider首先揭露該報導，特斯拉和德國當局沒有立即回覆和評論。

特斯拉前在德國柏林市近郊正全力趕工，打造歐洲唯一一座超級工廠。日前傳出完工日期將延後半年，至今年底。

最初特斯拉計畫在今年7月1日開始生產，但繁瑣的文件程序和規定，推遲了該電池工廠的完工日期。

(時報資訊)