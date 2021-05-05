根據日本讀賣新聞(Yomiuri Newspaper)5日報導，日本政府正在考慮是否延長，目前在東京，大阪等主要城市，原訂11日就要結束的緊急狀態。也就是說，若疫情無明顯降溫，11日以後，上列日本地區有可能還是要繼續這種有限度的社交活動。

4月25日，日本政府宣布東京，大阪，京都與兵庫縣進入為期17天的疫情緊急狀態，並希望能抑制新冠病毒擴散。不過據悉，日本首相菅義偉於5日召開的會議中，要討論是否再度延長緊急狀態實施時間。

目前，離東奧復賽開幕只剩不到三個月，已傳出有部分地方政府，要求中央應該再度停辦或延後東奧這項運動盛事。

大阪府知事吉村洋文（Hirofumi Yoshimura）4日曾表示，因為新冠疫情根本未見有效被抑制，將會要求日本中央政府於11日後，繼續實施緊急狀態，直到新確診人數明顯減少為止。

這位大阪知事補充，若大阪決定要求延長緊急狀態時間，不會自己貿然獨行，屆時會與京都跟兵庫縣一齊商議。

4日，大阪有884位新染疫者，因為新變種病毒株傳染力強，染疫者人數居高不下，造成大阪地區醫療系統屢亮紅燈。同時，東京也有609例，至於兵庫縣與京都也分別有337與113新確診者。至於正值黃金周假期的全日本，共有4200位被傳染到新冠病毒。

(時報資訊)