近日疫情升溫，北市社會局調整社區照顧關懷據點防疫措施，宣布即日起至6月8日據點課程及共餐，將全面暫停辦理；另外，親子館將採原服務對數的半數以下入館，單場次以不超過100人為原則，且僅開放網路預約，而親子活動、講座、課程皆停辦，嬰幼兒物資交流中心也暫停開放試玩空間，僅提供借用教玩具服務，以降低群聚感染風險。

配合中央流行疫情指揮中心11日宣布，調整醫療院所及長照機構門禁及人員管制措施，社會局已通令北市102家住宿式老人安養護機構、42家身障機構及43家社區型長照機構延長至6月8日止，停止開放探視。除例外情形，如機構無法安撫住民，或其他經機構評估有必要探視者。

北市社會局長周榆修表示，因疫情出現社區不明本土感染案例，為確保長者健康安全，長照機構已宣布停止開放探視，此次長照機構疫情感控將延長實施至6月8日，因應疫情，社區照顧關懷據點、老人服務中心及長青學苑等課程及共餐即日起全面暫停辦理，但對於獨居及弱勢長者關懷問安持續進行，服務不打烊，呼籲大家共同配合防疫措施，共度難關。

(中時 )