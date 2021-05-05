中市龍井區昨晚驚傳1對父子在中彰大橋墜橋掉進大肚溪，子已獲救、父仍行蹤不明。警方調查，張父晚間與家人因故發爭激烈爭執，次子騎機車載他外出散心，2人在中彰大橋溝通，張父酒後情緒激動竟跳下大肚溪，次子情急跟著跳河救父，搜救人員漏夜在大肚溪搜尋至5日近午仍未有所獲。

警方調查，67歲的張父昨天晚間與大兒子因故起激烈爭執，30歲次子騎機車載父親到附近兜風散心，大兒子擔心也騎機車遠跟在後，晚間8時許行經中彰大橋，張父突然喊停車，父子兩人在橋上聊天溝通，張父酒後情緒激動竟跳下大肚溪，次子一時情急，跟著跳下河要救父，大兒子眼見父弟兩人墜河緊急報警。

當地麗水里里長陳耀墩緊急通知漁民協助，連夜駕膠筏下水搜救，在距離橋墩約百餘公尺處發現張男抱著捕鰻竹竿，緊急將他救上膠筏，所幸，張男意識清楚、臉色蒼白，緊急就醫已無大礙。

張男獲救後，向救援人員說，父子兩人在橋上溝通，看到父親突然墬河，他為救父未加思索，才急跟著跳下去。張家鄰居表示，張家父子平日感情不錯，發生此事相當意外。

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(中時 )