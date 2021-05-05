4月22日是「世界地球日」，總統蔡英文與環團代表面對面溝通時，惜根台灣協會理事長徐世榮在會中提醒總統，「可能是解嚴後，土地徵收面積最多的總統」；卻遭到內政部次長花敬群公開反駁；今(5)日徐世榮再度於臉書砲轟民進黨政府政務官說謊。

花敬群在22日的記者會中，稱徐世榮的說法「誇張不實」，指蔡總統上任後土地徵收方面已經在2019年降到史上最低，而桃園航空城區段徵收計畫，他說，內政部將召開會議審議地上物的拆遷補償，目的是要保障弱勢戶、拆遷戶或反對戶在徵收過程中的財產權和居住權，並非有審議就代表在迫遷或危害人民。

徐世榮指出，他當時在總統府內、向蔡英文總統報告的是「區段徵收」，但內政部花敬群次長竟然當場及在事後的記者會，都將其扭曲為「一般徵收」，並進行對他的謾罵及欺騙台灣社會。之後，在經各界指出花次長所言不實後，除了未見花次長有任何的解釋與道歉外，竟然還進一步，在自己的臉書做不實的論述，這除了讓徐世榮深覺不可思議外，也認為這個政府的道德倫理基礎恐已經淪喪了。

徐世榮表示，政務官膽敢在總統面前撒謊及做不實的謾罵，這表示什麼？一是政務官根本就沒有把蔡總統看在眼裡，認為蔡總統根本不懂；另一則是蔡總統充分授權，讓他們可以隨意的進行攻擊及謾罵。不論是前者或是後者，都讓人民看到了蔡政府的崩壞。

(中時新聞網)