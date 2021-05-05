2019年11月24日晚上，嘉義縣一名沈姓男子趁認識10多年的國小女同學（以下化名小美）心情鬱悶時，將FM2摻入玉米濃湯中，並誘騙女方喝下，再將下體硬塞入其口中。小美當下雖然意識模糊，但隔天仍依稀記得沈男強迫她口交，因此趕緊赴醫院檢驗，發現體內有FM2成分殘留，憤而報警提告。嘉義地方法院審理後，依強制性交罪判沈男有期徒刑7年6個月，可上訴。

據判決書內容指出，將沈男視為長年知心好友的小美，2019年11月24日晚上因為心情不好，約沈男來租屋處解悶，想問問工作上的意見，但她萬萬沒想到，沈男買來的麥當勞玉米濃湯添加了FM2，起初小美喝時還覺得有點苦味，但聽到沈男說他那杯也苦苦的，便不疑有他的喝下，接著小美就因藥效發作而意識模糊，原先沈男先載小美返家，可後來折返至小美租屋處，隔日凌晨強迫其口交得逞。

待小美清醒後，雖然記憶模模糊糊，但她猶記前一晚23時許就感覺昏沉想睡，而且沈男試圖將下體硬塞入其口中，甚至想脫她衣服，在奮力反抗後小美便失去意識和記憶，懷疑自己遭下藥迷姦，於是趕緊請朋友陪同至嘉義基督教醫院抽血驗尿檢驗，果然發現體內有FM2代謝物，緊急報警。

面對偵訊，沈男辯護人提出幾點反駁，如此案是小美臨時主動邀約，沈男根本無從預謀；又從下體可能被咬，一般男性不會敢將下體放入女子口中，另外透過小美跟沈男LINE對話來看，小美情緒感覺十分悲觀，不能排除是自行服用可能含FM2成分的藥物，且小美身上並無跟沈男有關的跡證。至於沈男，則否認有使用藥劑及強制性交等情事，當晚買的玉米濃湯，食用後當作垃圾帶走丟棄。

針對沈男說詞，小美覺得可疑，因為沈男曾向她表白遭拒，後來仍時常關心她、買吃的去找她，令小美備感窩心，可沈男往往不會帶走垃圾，此次卻自行丟光光，行為明顯有異，加上小美依稀記得，沈男跨坐其頭部，用手撐開她嘴巴放入下體的畫面，讓小美想叫都叫不出來，事後嘴裡還有下體味，因此相當不滿10年好友違反做出這樣的事，憤而提告。

法院審理後認為，醫院確實檢驗出小美尿液中含有FM2成分，加上其供述前後無矛盾，若非親身經歷難以杜撰，且當時小美另有心儀對象，應該不會想編織被害情節，使個人隱私遭外人評論，甚至在案後出現創傷反映；又食物確實是沈男主動買的，從邀請到購買，2小時的時間足以預謀下藥，而辯護人稱男性生殖器怕女生咬，法院認為根本是無稽之談，因此判沈男為滿足性慾，利用小美友情的信任，進行強制性交行為，侵害其身體自主權，導致身心受創，犯後又不坦然面對惡行，也無和解，遂依刑法第222條第一項第四款以藥劑犯強制性交罪，處其有期徒刑7年6月，可上訴。

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(中時新聞網)