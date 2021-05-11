50歲夾娃娃機店陳姓男老闆，雇用女子「小美」顧店，去年10月間晚間趁她在補貨及測試機台時，伸狼爪自她後方摟腰、摸臀，「小美」推開要求住手一再閃躲逃避，陳男仍追撲長達3至4分鐘之久，案經「小美」報案，警方調閱店內監視器影像，惡老闆狼跡全都錄，台中檢方依強制猥褻罪將陳男起訴。

陳男在中市西區經營夾娃娃店，2020年10月20日晚間9時41分與「小美」到店內補貨及測試機台，趁機自「小美」身後撫摸她的秀髮、摟腰及摸臀，並貼近要突襲強吻，「小美」受到驚嚇退避，並推開質問，要求住手，「小美」驚慌要打手機向人求助，在店內閃躲避走，陳男仍撲向她作勢摟抱、觸摸，兩人追逐3至4分鐘的過程中，陳男數次環抱「小美」身體。

案經「小美」報警處理，警方調閱店內的監視器影像證物。檢察官認為，陳男所犯為強制猥褻罪嫌，而非犯行瞬間即逝、情節相對輕微的強制觸摸罪嫌。檢方強調，被害人有明示反對、言語制止、肢體排拒或閃躲、撥開及推拒等動作，加害人仍持續進行即非「合意」，被害人常因事涉隱私不願聲張，犯罪黑數其實不少，不容輕縱或避重就輕，依強制猥褻罪將陳男起訴。

(中時 )