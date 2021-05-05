瑞昱(2379)今(5)日舉辦法人說明會，半導體產業掀起「產能荒」，也成為業界最關心的問題，瑞昱副總經理黃依瑋直言，現在看到產能到下半年都沒有機會突破，甚至有機會變得更糟糕，且該狀況到明年上半年都沒辦法完全解決，瑞昱也持續追求極大化有限產能，在缺產能的狀況下，反倒也有利於產品組合。

黃依瑋表示，瑞昱第二季雖然訂單動能持續強勁，到明年前半年都會維持這樣的需求強度，只是現在看到產能到下半年都沒有機會突破，甚至有機會變得更糟糕，且產能甚至到明年上半年都沒辦法完全解決，面臨這種挑戰，瑞昱也持續進行產能疏散，「該做的都會做」，他表示，在產能吃緊下，今年會比較沒有旺季季節性的變化。

談到漲價和毛利率表現的連動，黃依瑋表示，瑞昱毛利率主要還是要看產品組合，在半導體產能吃緊下，最必要的就是會盡量極大化有限產能，在這種情況下，就會將低毛利產品次序往後調整，故在產能吃緊下，反而會有利於產品組合，瑞昱會和供應商、客戶一起面對各種價格變化，漲價的狀況確實在發生，但最後會反映在毛利上的程度相當有限，毛利率主要還是來自產品組合。

黃依瑋表示，產能吃緊是整個業界都碰到的問題，但是相對有規模的公司，在取得產能上的確較有優勢，這也是瑞昱的競爭力，且在追求極大化有現產能下，客戶對價格也會比較放鬆。

談到PC市場，黃依瑋表示，具理解，現在PC的庫存非常低，這段時間市場需求延續疫情爆發後的動能，需求還是很強勁，瑞昱第一季PC和非PC產品的比重為34:66，PC產品線的占比提升，研調機構也預估今年相關PC市場出貨規模達3.52億，年成長18%。

(時報資訊)