台中市南區今（5日）凌晨3時許，知名媒體人黃暐瀚母親過馬路時，突遭酒駕方姓男子駕駛賓士衝撞，送醫仍傷重不治，但更可惡的是，肇事駕駛在車禍發生第一時間，竟跑到附近超市買啤酒喝，過了5分鐘後才報警。對此，資深法醫高大成分析酒測結果後痛批，做錯事還不知道反省，還用這種事情詐騙人家，應該要告他詐欺，「你以為人家不懂嗎？」

《中天新聞》報導，高大成表示，一般警察在進行酒測前，都會叫你漱口，所以如果你剛喝，漱口之後檢測測不出來，因為你的胃也還沒吸收，且你呼出來的是胃裡的酒氣，而酒測測到的是從肺部出來的酒精，不是從胃出來的酒氣，所以量不到，我們喝了酒之後，在血液裡產生酒精濃度，最少20到30分鐘，所以做那個動作是完全沒有意義的。

高大成指出，尤其他酒測值是0.4mg/l的話，已經是最少喝了100到150C.C.的威士忌，在30分鐘前，或者是喝酒精濃度5%、600C.C.的啤酒兩瓶，「你在現場根本沒喝那些東西，如果你喝了一瓶啤酒，酒測值最多到0.15mg/l，這完全是想要詐欺的行為」。

高大成痛批，做錯事還自己不反省，還做這種事情，會不會笑死人？有氣魄就不要酒駕，撞了人還編理由，這種要給他告詐欺。他分析，肇事駕駛事發後賣酒喝，但在那邊沒待超過五分鐘，酒測值怎麼會有0.4mg/l，表示這是先前留下來的東西，「為什麼要用這種方法去詐騙人家？你以為人家不懂是不是？」

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障。

可惡至極! 酒駕撞死黃暐瀚母 肇事再買酒喝辯"很暗看不到" 高大成轟:騙人不懂?

(中時新聞網)