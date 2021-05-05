台中市警第五分局關懷高齡者交通安全，調查2021年1月至3月期間，車禍事故共1917件，其中有受傷事故1425件，車禍死亡4件，車禍事故當事人年齡超過60歲者竟達318人，約佔總車禍事故件數之17％，呼籲長者外出勿違規、勿貪快，確保交通安全。

台中市警第五分局指出，肇事原因計有行人違規穿越道路、汽機車未禮讓行人、清晨及夜間視線不佳。警方提醒高齡者於晨起運動或深夜外出，應穿著顏色明顯、鮮豔之顏色；在夜間及昏暗天候，請減少外出；行走人行道、穿越馬路時請左右察看，注意來車。

警方另宣導 「開啟車門」停看開，在開啟車門不當所導致的事故方面，通常是駕駛人違規行為在先，不當開啟車門行為在後，呼籲駕駛人及乘客，下車時，反手開車門；機車騎士在行駛時，如路邊有車輛停放，儘量與路旁車輛保持1個車門以上的安全間隔；計程車駕駛應緊靠路邊停車，下車乘客留意後方來車或行人。

警方指出，駕駛人應注意提高警覺，禮讓行人優先，也呼籲高齡者過馬路時，並遵守5步驟停、看、轉、揮、動，切勿貪圖一時方便、任意亂行，確實遵守交通安全。

(中時 )