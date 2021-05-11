交通部長王國材11日與媒體茶敘，談及台鐵改革，表示組織改革比「片段式的安全改革」更重要；否則若光是哪裡有破洞就補哪裡，會讓改革者疲於奔命。他也重申，台鐵改革必須要有「打掉重練」的精神。

王國材說，目前鐵道局長還是由副局長伍勝園代理，會觀察在適當時間點再宣布。。至於台鐵改革，他表示過去台鐵是發現哪裡有問題就去補那個洞，而不是系統性改革。例如兩年前普悠瑪號事故是鐵道斷軌，這次太魯閣號事件變成邊坡工地管理，最近則有車輛冒煙、鬆軔系統問題，讓人疲於奔命，沒有辦法從整體角度檢視。

王國材認為組織改革相當重要，這不僅是交通部本月4日報行政院審查的「國營台鐵股份有限公司設置條例草案」，而是底下很多細節涉及根本的課題，包括公司章程、台鐵底下要設置哪些單位等。又例如人力進用問題，若有很合適的人，但沒有考試資格，現行制度就是沒辦法進台鐵。「我一直講的三年國營公司化，設置條例過了之後，下面有很多配套，就隱含組改革的因子在裡面。」

王國材說，現在台鐵內部運功機電橫向聯繫是很大問題，每個段的主管都是台鐵總局，缺少「就地管理」的機制；怎樣在組織改革中放進「分區制」的觀念，分區不是現在的協調中心，而是很強的管理機制，每個分區對各區的每個工地、每個工程、每個運工機電都非常清楚，納入同一個機制。

王國材說，最近在做安全改革，大家或許會覺得安全改革之後，再來做組織改革就好。但他一直覺得安全改革做得太過片段，永遠不曉得下次哪裡出問題。例如最近邊坡改革就是為了清水隧道，但是組織改革才是根本的改革，環環相扣，督導的機制、防錯的機制都在裡面，這才是組織改革的精神。

王國材說，過去所有交通部長碰一下台鐵公司化這個議題然後就不敢動，但是這個問題不處理，台鐵愈老問題就愈多，很多技術無法傳承，因此台鐵要有打掉重練的精神。

他坦言，最近跟台鐵同仁尤其工會溝通，「或許同仁認為我們太急著拋出組織改革這個議題；的確我們很急，因為我們認為東跑西跑，還不如引進公司化的活力、引進專業的人。」公司化之後員工依舊可以爭取福利，如果做到某個績效，可以得到獎勵，「我覺得這是多贏。」

(旺報 )