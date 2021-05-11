台中市長盧秀燕11日表示，台中市今年度的國中會考不開放陪考，請家長與學生有所準備。 （盧金足攝）

國中教育會考15、16日登場，中投區報考人數3萬130人，為因應防疫，台中市高規則規畫，市長盧秀燕11日表示，台中市今年度的國中會考不開放陪考，請家長與學生有所準備。

盧秀燕今日在市政會議表示，本周六、日將舉行國中會考，對考生來講，是非常重要的考試，中投區國中教育會考試務工作由市立台中一中承辦，分別安排於33個考場，報考人數3萬130人，屬台中市的考生一共有二十五個考場，考生共有兩萬六人，是非常龐大的考生人數。

盧秀燕說，教育局以及相關的學校已經做好整備的工作，包括環保局消毒等準備，考試措施都已做規畫，考生進入考場量體溫、酒精消毒雙手都是必須，提醒考生要戴口罩。

為了要減少人流，盧秀燕宣布，今年度的國中會考不開放陪考，請考生的家屬特別注意，考生也能有所準備。教育局長楊振昇表示，今年國中教育會考5月15、16日將登場，中投區國中教育會考試務工作由市立台中一中承辦，分別安排於33個考場，報考人數3萬130人。

因應新冠肺炎疫情，考生全程須佩戴口罩，考場採高規格防疫措施，除加強消毒、管制考場進出場動線，各試場也開放冷氣、前後門保持關閉、試場內四個角落的窗戶開啟各5至10公分，維持適度通風，確保整體考生應試健康安全，維護試務順利進行。

(中時 )