北市警消5日晚間7時許獲報，中華路二段某大樓9樓發生火警，經到場灌救，火勢於晚間8時撲滅，總計救出2名8旬婦人，以及26歲男子，3人意識清楚，未有明顯受傷，火起原因正進一步釐清中。

警消傍晚7時24分獲報，中華路二段某大樓9樓冒出火光，隨即動員24輛消防車、4輛救護車及68名消防員、救護員前往搶救。

警消水線進入大樓灌救，已陸續救出住在隔壁大樓的2名長者及1名年輕男子，火勢並半小時後撲滅，現場正由火調科人員進一步調查火起原因。

(中時 )