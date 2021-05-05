北市中華路大樓火警 警消救出2名8旬受困老婦 20:032021/05/05 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市中華路二段大樓9樓傍晚時發生火警。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消5日晚間7時許獲報，中華路二段某大樓9樓發生火警，經到場灌救，火勢於晚間8時撲滅，總計救出2名8旬婦人，以及26歲男子，3人意識清楚，未有明顯受傷，火起原因正進一步釐清中。 警消傍晚7時24分獲報，中華路二段某大樓9樓冒出火光，隨即動員24輛消防車、4輛救護車及68名消防員、救護員前往搶救。 警消水線進入大樓灌救，已陸續救出住在隔壁大樓的2名長者及1名年輕男子，火勢並半小時後撲滅，現場正由火調科人員進一步調查火起原因。 永康倉儲凌晨陷火海 鐵皮廠房全面燃燒景象駭人 宜蘭三星鄉民宅火警 獨居老翁命危 (中時 ) #大樓 #中華路 #警消 #灌救 #救出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男被控抽菸燒機車洩憤 「未燒燬」獲判無罪 18:412021/05/03 社會 桃園中壢住家火警 1人輕微嗆傷 20:222021/05/04 社會 高雄7旬翁呆坐路邊2小時 暖警神救援找到回家的路 14:072021/05/05 社會 賓士男撞死黃暐瀚母辯：現場沒燈 先買酒喝疑閃酒駕肇事 13:032021/05/05 社會 新北2男搶14歲國中妹 10多人談判破裂21歲男背中2刀濺血 08:382021/05/05 社會 工地油漬洩漏路面 汐止5騎士打滑自摔 14:262021/05/04 社會 慰勉北市警速破「潑蟑案」 陳家欽、陳嘉昌同框 18:242021/05/05 社會 【小強之亂】義警餐會砸蟑螂恐嚇 柯文哲：儘速抓人給交代 08:502021/05/04 社會 中市獨居女子一周音訊全無 警消破門傳屍臭竟已陳屍在床 03:182021/05/04 社會 男登品田山墜落150m深谷亡 警消將派直升機吊掛遺體 20:362021/05/03 社會 黃暐瀚母遭酒駕撞身亡 網怒飆髒話：酒駕根本是蓄意殺人 12:212021/05/05 政治 社會熱門新聞 名嘴黃暐瀚母親遭酒駕撞死 盧秀燕悲痛慰問強烈譴責肇事者 - 社會 美髮師酒駕撞死名嘴母 公司發聲明切割：2月已離職 - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 台中婦遭賓士男酒駕撞飛亡 身份曝光是媒體人黃暐瀚母親 - 社會 股市名嘴勾結炒作 報32檔股票炒股獲利4000萬 檢調約談10人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。