近期投資詐騙猖獗，許多詐騙集團盜用理財專家身份進行詐騙。就連東森財經新聞台《理財達人秀》也深受其害，節目中的理財專家都曾遭盜用身分，還曾有觀眾曾收到詐騙訊息至節目單位確認，就連主持人李兆華都曾收到詐騙訊息，在節目中嚴正呼籲投資人要注意小心。

李兆華表示：「我曾收過各種詐騙訊息，甚至利用《理財達人秀》專家身份的詐騙都有，真的是無孔不入。還曾直接盜用《理財達人秀》宣傳圖，包含我與專家老師的照片、我們節目LOGO都拿來使用。」李兆華也強調《理財達人秀》的專家老師們不會開群組，更不會帶盤、不代操、不推個股叫人去買，只會在《理財達人秀》的節目中、專家們的官方網站或頻道或直接開班授課教學。

理財專家朱家泓表示，他和許多理財專家們，例如股魚、阿格力都曾因身份遭到盜用上警局報案，雖在粉絲團PO文呼籲，但各種詐騙仍不斷發生，「譬如詐騙群組中，他們會藉由專家的身分頻繁發文，還會照三餐噓寒問暖，這些動作其實都要注意」。朱家泓還打趣說他自己傳訊息，根本不可能打那麼多字。更不用說照三餐關心每個學生了。

理財專家股魚表示，詐騙集團甚至會直接開假帳號，到他粉專貼文中，以他或他助理的名義留言詐騙，網友以為專家親自回覆便不疑有他而受騙，所以他每天都要到粉絲團檢查，「單以我的名義進行詐騙的群組或帳號就不下十幾個，且每個群組都至少上百人在內，加起來至少上千個帳號。雖然當中也許多詐騙集團的假帳號或機器人，但受騙人數仍然十分可觀，全部投資詐騙的人數更是不敢想像」。

(中時 )