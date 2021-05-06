1.中鋼(2002)：漲價題材續燒，昨三大法人攜手逆勢買超58999張，激勵早盤股價續漲逾5.5%。

2.世界(5347)：財報利多續熱，不理外資昨賣超3052張，盤初股價漲逾4.5%，力拚奪回5日線、月線。

3.聚亨(2022)：多頭湧入鋼鐵股，吸引外資連兩日買超，今早挾量急攻漲停。

4.中鴻(2014)：首季淨賺17億、Q2續上攻，昨三大法人聯手買超18208張，激勵今早股價攻上漲停。

5.吉茂(1587)：4月營收2.21億元、年增108.49%，昨外資大舉買超445張，今早挾量強漲逾6%，躍過5日線、月線。

6.為升(2231)：Q1每股盈餘1.61元，優於去年同期的0.74元，今早漲逾4%，季線、5日線一次收復。

7.貿聯-KY(3665)：4月營收登單月新高，多方一吐怨氣，跳彈3.5%，拚回250元。

8.騰輝電子-KY(6672)：4月營收6.7億元再創新高，低檔買盤強勁+外資轉買，漲幅逾6%，站上所有短均。

9.世禾(3551)：Q1每股盈餘1.44元，早盤量能增溫，推升近半根漲停板。

10.嘉泥(1103)：外資連買超3日合計4934張，多方有靠山，大幅反彈4%以上。

11.欣陸(3703)：未來三年業績無虞，台股動盪中守穩，強勢回到短均之上，漲幅近4%。

12.台玻(1802)：三大法人昨日買超逾4000張，搭配產業面利多，一度大漲8%。

13.上銀(2049)：首季毛利率登6年新高、EPS1.61元，早盤一度漲逾4%，收復半年線。

14.大山(1615)：4月營收創單月新高，激勵早盤攻漲停。

15.宏碁(2353)：首季EPS0.91元寫10年高，早盤登頂，站上所有均線。

16.群聯(8299)：打進NASA供應鏈，早盤彈漲逾2.5%。

17.中再保(2851)：Q1每股賺1.32元，早盤漲逾6.5%，創波段新高。

18.統一證(2855)：前4月每股賺約1.64元，早盤放量漲逾3%，挑戰30元。

19.威潤(6465)：獲台塑工安大單，營收進補，早盤差一檔亮燈漲停，躍上月線。

20.聯合再生(3576)：拿下台電南鹽田標案，進軍儲能，早盤放量彈升7%，進逼半年線。

21.是方(6561)：三大動能齊發，拚當網路業台積電，早盤觸及漲停，重返五日線。

22.群創(3481)：面板新報價，連漲12個月，早盤一度勁彈逾4%，重返月線。

23.大立光(3008)：4月營收雙減，晨盤跌落3千元，丟失股王寶座。

24.台塑化(6505)：煉油事業持穩復甦、石化收益豐收入帳，獲外資連2買相挺，股價強勢攀上107元，改寫接近2年高價。

25.台船(2208)：Q1每股盈餘0.07元，6季來首次獲利，早盤上漲近2%。

26.華園(2702)：第一季每股虧0.36元，擬出售起家厝六合館，推升股價高漲近5%，重返月線。

27.長榮(2603)：3月淨利年增21倍，每股賺2.36元，激勵晨盤強漲逾5.5%。

28.華泰(2329)：首季獲利年增逾25倍，登近1年半高點，早盤一度走揚近5%。

29.頎邦(6147)：Q1獲利雙升衝次高，Q2業績季增上看1成，殖息率近5.4%，股價一度上揚近4%。

30.裕民(2606)：BDI指數勁揚3.5%，晨盤上攻漲逾3%。

31.台聚(1304)：原物料續受重視，外資續挺，早盤續漲逾5.5%，重回5日線。

32.矽力-KY(6415)：日前法說會展望正面，今年營收成長拚30%，今早股價最高衝上3285元，再摘股王皇冠。(編輯整理：李慧蘭)

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