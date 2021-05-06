網紅「館長」陳之漢遭槍擊案，委任律師、前立委黃國昌揭露，民進黨立委陳明文辦公室發文，協助幫派成員辦理增見；陳明文昨在臉書PO出與陳之漢合照，稱「就是誤會一場」，不過，黃國昌隨即在臉書質疑陳明文，幫忙寶和會辦的「選民服務」，那位選民是哪位大哥，以及跟金融重犯鍾文智與寶和會老大邵柏傑又是什麼關係。對此，陳明文今表示，看來黃國昌為館長槍擊案累壞了，媒體未審先判陳明文就是黑道的藏鏡人，還要被抹黑的人自證無罪。

民進黨立委陳明文。（報系資料照）

涉案的黑幫組織寶和會曾透過民進黨立委陳明文國會辦公室發文，協助幫派成員辦理增加接見。陳明文昨在臉書PO出與陳之漢合照，稱「就是誤會一場」，不過，黃國昌隨即在臉書質疑陳明文，幫忙寶和會辦的「選民服務」，那位選民是哪位大哥，以及與金融重犯鍾文智是什麼關係？與寶和會老大邵柏傑又是什麼關係。對此，陳明文今在臉書表示，看來黃國昌為館長槍擊案累壞了，媒體未審先判陳明文就是黑道的藏鏡人，還要被抹黑的人自證無罪。

陳明文今在臉書回應表示，事實就是他不認識寶和會，黃國昌點名的鍾文智、邵柏傑，他未曾謀面，未曾通聯，根本不認識，他無法接受曾參殺人，還要曾參自證無罪。

陳明文日前受訪澄清表示，增見是選民服務，不認識陳情人及受刑人，陳明文還原始末，嘉義服務處轉給台北辦公室的選民服務中，增見的確是很常有的案件，一個月平均十來件，辦公室也都照正常程序替民眾發文，規定就是由典獄長進行審核，准不准件尊重行政機關裁量，服務處處理的過程坦蕩光明。

陳明文說，經過這次事件，也讓我們團隊發現這樣的選民服務是否可能造成有心人利用的漏洞，因此，他認為除了修正作法，也要檢討制度的不完善。

陳明文強調，打擊黑道組織是全民共識，不需要消費誰或者為難誰，跟館長的會面就是真心誠意把過程解釋清楚，也把接下來想努力的目標表達出來而已，不是要消費任何人，被消費的反而是陳明文。

(中時 )