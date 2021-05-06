七大工業國集團(G7)外長會議於5日發布公報，支持台灣參與世界衛生組織(WHO)及世界衛生大會(WHA)，同時強調台海和平穩定的重要性，強烈反對任何可能升高緊張情勢，以及傷害區域穩定及以規範為基礎的國際秩序等片面行動。外交部表示，這是G7外長會議公報首度列入台灣，外交部對聲明內容表示高度歡迎，並誠摯感謝G7成員國對台灣的堅定支持與肯定。

外交部指出，台灣在全球對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情及區域穩定與繁榮上持續扮演關鍵角色，並與G7成員國共享自由、民主、人權及法治等基本價值。我國政府樂見G7外長支持台灣有意義參與世界衛生組織並關切區域安全現況，也將持續與G7成員國深化合作，共同維護全球健康福祉，以及印太區域的和平穩定與繁榮。

G7外長會議公報特別指出，為強化全球合作，確保國際組織的包容性極為重要；G7外長支持台灣有意義參與世界衛生組織相關機制及世界衛生大會，國際社會應自所有夥伴的經驗受益，包括台灣在抗疫上的卓越貢獻。另外，G7外長也嚴重關切東海、南海暨周邊地區情勢，並強調台海和平穩定的重要性，鼓勵兩岸議題和平解決，並重申強烈反對任何可能升高緊張情勢、傷害區域穩定及以規範為基礎的國際秩序等片面行動；G7外長也嚴重關切有關區域內軍事化、威迫與恫嚇的行為。

外交部強調，這是G7外長會議首度以集體聲明的方式，明確肯定台灣的防疫成就並支持我方參與國際組織，特別是在世界衛生大會即將於本月召開前，G7外長同聲支持台灣參與意義格外重大。在台海和平方面，這也是繼本年4月16日美國、日本領袖聯合聲明中強調台海和平穩定的重要性後，再次由G7外長集體表達對台海和平穩定的重視，且強調對相關威迫與恫嚇行動表示嚴重關切。G7外長會議結論顯示，近年來中國軍機軍艦擾台行為及中方各種對台灣的政軍威迫行徑，已受到國際社會理念相近國家的共同關切。

(中時 )