聯發科(2454)5G前景好大，惟股價在上周法說後急拉一根漲停後，股價就陷入修正，今(6)日終見回神，股價開高震盪，漲幅一度達5.5%，股價最高達1065元，站回月線大關，研調機構也看好，在5G晶片市場的競爭在今年只會更加激烈，聯發科、高通等手機晶片製造商將繼續主導市場。

聯發科今年看好5G市場將大有可為，也預估全球5G整體智慧手機規模上看5億支，且大陸又為重要市場，聯發科受惠程度可期，聯發科也預計在下半年推出旗艦天璣2000，屆時將更有利於迎戰高階市場，且在ASP提升下，也將持續支撐毛利率為持穩高檔。

研調機構Counterpoint Research最新也預估，聯發科將獲得全球晶片市場37%的份額，只是高通仍將在5G領域保持領先地位，今年因為三星在美國德州奧斯丁的晶圓廠受到暴雪衝擊，導致高通在RFIC(射頻積體電路)的供應限制，聯發科將藉此獲得優勢，另外，現階段5奈米晶圓的產量仍小，而聯發科目前尚未使用該製成晶片，故這不會成為高通的優勢。

Counterpoint Research認為，5G晶片在市場變得越來越普遍，一旦生產方面的瓶頸消除，高通將能在2021年下半年強勁反彈，然而，爭奪龍頭的戰鬥將變得比以往更加激烈，預計聯發科和高通等手機晶片製造商將繼續主導市場，目前10支5G智慧手機中幾乎有9支採用高通、蘋果或聯發科這三家的晶片。

(時報資訊)