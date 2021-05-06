林佳龍赴台東向太魯閣事故殯葬業者致謝 不願多談未來規畫 13:222021/05/06 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前交通部長林佳龍6日到台東拜訪在地殯葬業者，並感謝太魯閣事故中的協助幫忙。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前交通部長林佳龍，卸任後6日以私人身份，到台東拜訪在地殯葬業者，感謝包括76行者在內的業者，在遇到重大災難時，全力幫助政府和罹難者家屬，讓後續能夠順利推動，讓家屬感到安心。 林佳龍也和在座業者交換從普悠瑪到太魯閣事件意外殯葬事宜的配合，未來也希望整合意見，作為政府遇到重大意外處置時的參考。此次造訪台東，林佳龍很低調，說只是來了解後續能再多做什麼，對於未來規畫則不願多談，只說會努力，大家一起加油。 國民黨主席7月24日改選 參選須繳1320萬 鄭文燦稱「諾富特一直中央管」陳思宇一句話打臉 (中時 ) #林佳龍 #台東 #6日 #殯葬業者 #業者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建再生處理廠 台東市民強烈抗議 04:102021/05/06 地方新聞 推民間版《學校供餐法》 范雲：希望下個母親節前通過 12:152021/05/06 政治 前高雄市殯葬課長收賄120萬元包庇違法墓園 要關6年6月確定 11:162021/05/06 社會 環團支持增氣減煤和保護藻礁共存共榮 市府重申：汰舊換新堅持立場 13:042021/05/06 生活 連勝文關懷台東偏鄉 勉勵學生多打籃球 12:352021/05/06 政治 「訓犬用P字鍊」勒死寄養犬 網路黑心寵物保母遭罰11萬 09:372021/05/06 社會 松崗前董座陳沅榜洩搜索訊息 天剛前董座急賣股避損遭逮 07:532021/05/06 社會 加路蘭人氣裝置藝術 7日將拆除 04:102021/05/06 地方新聞 獨特反串陣頭暴紅 他也來申請青年創業貸款 09:482021/05/06 寶島 天下第一分局包庇色情酒店 第二波6貪警1業者起訴續羈押 12:182021/05/06 社會 女歌手生2寶曝與殯葬業男友沒登記結婚：有心就幸福 04:522021/05/06 娛樂 政治熱門新聞 黃暐瀚母被賓士男撞死 顏寬恒吐一件事：震驚 - 政治 蘇貞昌一句「陳時中是神也沒辦法」 悲憤藥師揭發基層藥局內幕 - 政治 黃暐瀚母親遭撞身亡 臉書粉專痛批酸民：沒人性 - 政治 黑韓國瑜上酒店背心經遭訴 賴坤成：和解就支持韓選黨主席 - 政治 看完諾富特群聚案 前藍委揭陳時中2句話：讓人害怕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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