前交通部長林佳龍，卸任後6日以私人身份，到台東拜訪在地殯葬業者，感謝包括76行者在內的業者，在遇到重大災難時，全力幫助政府和罹難者家屬，讓後續能夠順利推動，讓家屬感到安心。

林佳龍也和在座業者交換從普悠瑪到太魯閣事件意外殯葬事宜的配合，未來也希望整合意見，作為政府遇到重大意外處置時的參考。此次造訪台東，林佳龍很低調，說只是來了解後續能再多做什麼，對於未來規畫則不願多談，只說會努力，大家一起加油。

(中時 )