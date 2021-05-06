有「小謝金燕」外號的藝人舒子晨，去年12月在IG限時動態中，擷取「宇朕」娛樂公司鄒姓負責人受訪畫面，要求網友調侃留言「萬恩富億」，表示可以此抽獎，引發宇朕不滿，提出加重毀謗告訴，士林地檢署審酌後，日前以證據不足判舒不起訴。

舒子晨2020年5月爆出和唱片公司「宇朕國際」鬧合約糾紛，對方指控她找經紀人和2位黑衣人強迫解約，但舒子晨否認，雙方直接對簿公堂，後來舒子晨舒得不起訴處分，她感謝司法還清白，不過也沉痛表示：「傷害已經無法彌補」。

舒子晨被指「撂黑衣人喬合約」，說她找經紀人和2位黑衣人直搗辦公室，強硬要求解約，她否認並和對方直接對簿公堂，近日，她公開調查結果，因為檢察官認定整件事與她無關，且現場看不出任何脅迫行為，對她不起訴。

此案告一段落後，宇朕發現舒子晨去年12月時，在自己的IG舉辦限時抽獎，要網友留言「萬恩富億」的相關造句，許多網友便寫下「原來滷蛋含著才能萬恩富億」、「啪啪打臉腫腫的萬恩富億」，鄒姓負責人認為相關言論，已損及公司及自身名譽，因此再度對舒提告加重毀謗、洩漏業務上工商秘密罪。

舒子晨開庭時表示，「萬恩富億」是周刊寫出來的詞，宇朕負責人夫妻在公開影片中也提過，她只是覺得很好笑，於是轉鏡周刊所製作的影片，戲稱要抽獎，沒有其他目的。

士林地檢署審酌，認為這些影片、留言，無具體妨害宇朕名譽的內容，洩漏合約部分，檢方認為舒子晨只是針對合約爭議發表感想，以此替自己辯稱，主觀上並無洩漏的犯意，舒因此獲不起訴處分，宇朕不服可在10日內聲請再議。

(中時 )