北京《新京報》4日報導，據商務部網站消息，商務部新聞發言人就世貿組織祕書長恩戈齊·奧孔約-伊衛拉任命4位副祕書長發表談話。

報導稱，日內瓦時間5月4日上午，世貿組織祕書長伊衛拉宣布任命中國商務部副部長張向晨、美國眾議院籌委會首席貿易顧問埃拉德、法國駐世貿組織大使波岡和哥斯達黎加前貿易部長岡薩雷斯為世貿組織副祕書長。

中國商務部表示，中方對伊衛拉祕書長任命四位副祕書長表示讚賞和歡迎，這有助於加強世貿組織祕書處的管理，充分發揮祕書處的作用，推進世貿組織各項工作。

商務部稱，伊衛拉祕書長任命張向晨為副祕書長，不僅是對張向晨本人能力的認可，更是對中國多年來在世貿組織中發揮的積極和建設性作用的肯定。

商務部指出，中國是全球貿易大國和發展中大國，一貫堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，支持世貿組織在全球治理中發揮更大作用。下一步，中方將繼續加強與世貿組織祕書處的合作關係，一如既往地支持祕書長和世貿組織祕書處的工作，為維護多邊貿易體制、參與全球經濟治理作出應有貢獻。

另據商務部網站資料顯示，張向晨現任商務部黨組成員、副部長。他曾任中國任常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。

(中時 )