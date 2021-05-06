國內首位「性學」博士、名醫陳思銘，多年來幫助許多人重拾「性福」，卻遭1名求診的女大生指控，陳在內診時把手指伸很裡面，還要求她擠出來，讓她感覺受侵犯，因此告陳性侵。台北地檢署偵結，認為陳是在教導女大生「凱格爾運動」，屬正常內診，今依罪嫌不足處分不起訴。

曾任台安醫院副院長的陳思銘，目前是該院婦產科主治醫師，大學重考兩次沒考上醫學系，後來輾轉赴美國攻讀「性學」，見識過各種奇怪的性行為，最終成為台灣首位「性學」博士，多年來致力引導性生活不美滿的患者重拾性福。

1名20多歲外籍女大生指控，她因下體疼痛向陳思銘求診，疼痛處在陰道口附近，陳內診時卻把手指伸到很裡面，還要她陰道用力擠出來，讓她覺得很不舒服，與之前求診的其他醫師做法也不同。

診間助理證稱，陳思銘的內診步驟與平常並無相同，要求把手指擠出來，是在教導「凱格爾運動」。檢察官認為，凱格爾運動確實有助於提升性功能，而陳為了查明女大生疼痛原因，一併檢查陰道深處及子宮頸，再安排超音波檢查，符合醫療常規，因此認為陳罪嫌不足，處分不起訴。

(中時 )