南投縣咖啡產量約佔全台3成，茶的產量與栽種面積更高居全國第一。為提升咖啡與茶伴手禮的質感與形象，南投縣農業處攜手暨南國際大學推動「南投農好」品牌，舉辦好咖、好茶伴手禮甄選活動，廣邀茶、咖啡、烘培、餐飲或食品加工業者報名，5月21日前截止收件。

南投縣咖啡主要產區為國姓、魚池、埔里，產量約佔全台3分之1，茶產量與栽種面積更高居全國第一。為提升南投縣咖啡與茶伴手禮的質感與形象，縣府農業處與暨南國際大學管院USR計畫團隊、大地計畫團隊共同推動「南投農好」品牌，舉辦好咖、好茶伴手禮甄選活動。

陳瑞慶出席宣傳記者會時表示，南投農特產質量俱佳，協力暨南大學辦理甄選活動，透過產官學合力發展地方伴手禮，進行地方農特產品開發、行銷、銷售等，期待打響「南投農好」品牌，呈現南投縣農特產的核心精神。

暨南國際大學黃裕智副教授說，暨大致力推動產業鏈結與地方創生，與南投縣政府緊密合作，以南投縣地方產業與鄉村旅遊為焦點，共同推動「南投農好」品牌，將農特產品品牌化。「南投農好」好咖、好茶甄選活動從5月6日開跑，5月21日前截止收件。

黃裕智說，「南投農好」好咖、好茶伴手禮甄選以茶、咖啡官能評比、包裝美感、攜帶便利性、在地特色與市場發展性為評選標準，期待茶、咖啡、烘培、餐飲或食品加工業者踴躍投件，徵選入選業者6月4至7日於台中旅展進行推廣活動。

(中時 )