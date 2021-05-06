高市觀光局舉辦鳳山藝文廊道單車遊5／16登場。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局舉辦鳳山藝文廊道單車遊5／16登場，祭出好禮抽獎。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局舉辦「2021高雄十面埋伏單車遊」帶民眾攻占高雄各地美拍景點，在5月16日率先登場的「鳳山藝文廊道單車遊」結合美食手作市集、美味在地美食補給品、網美拍照打卡景點巡禮，完成遊程可獲得木質完賽獎，以及休閒戶外與運動禮品抽獎等，祭出iPhone12夢幻紫，報名就贈送專屬紀念T恤及50元商圈券，還有團報優惠6人成團每人100元，CP值超高。

觀光局表示，今年十面埋伏單車遊共準備10條路線，5月16日第一場為鳳山的大型單車活動，目前熱列報名中，搭配今年「十面埋伏」主打帶大家騎單車遊網美景點，觀光局特別在第一場加碼祭出最新最夯人氣爆棚抽獎品「iPhone 12夢幻紫」手機。

當天也會邀請運動玩家「林彥君151」領騎，從衛武營都會公園出發，路上有各種美拍任務及美食補給品，終點還有黃埔新村「村遊日市集」及抽獎活動，快來暢遊鳳山美拍景點及藝文古蹟，享受文青悠閒午後時光，詳細資訊可上高雄旅遊網或「高雄乘風而騎-十面埋伏」臉書粉絲團查詢。

(中時 )