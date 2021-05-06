台股加權指數連6周漲後，邁入5月第一周，台灣爆發本土案例，市場恐慌引發連續大幅修正，短短3天回檔高達千點，大部分個股修正接近兩成，基本面並無生變，緩漲急跌屬於多頭行情中的正常波動，中長期趨勢仍偏多方，逢回可採單筆分批或定時定額方式布局，台股長線多頭格局不變。

日盛投信表示，本周以來，全球股市表現持穩，但台股受到台灣新冠疫情擴大造成市場信心不足，恐慌性賣壓出籠，表現偏弱；但仍可見到買盤敲進近期跌深的績優生，代表市場對優質個股逢低承接意願強勁，台股雖因成交量能連續放大導致震盪劇烈，多方態勢仍然主導盤勢。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出，本波台股下跌主要為新冠疫情擴大所致，並非基本面生變，近期台灣經濟數據持續強勢，基本面利多不斷，繼之前國發會表示，今年台灣經濟成長率預測上看5%後。行政院主計總處昨(5)日也首度表示，以目前的最新數字來看，今年經濟成長率預估值已達5.23%。第1季經濟成長率突破8%，主因國內產能擴增及積極投資態勢延續、商品出口及投資表現，遠優於預期。而民間消費則如預期結束去年連續四季負成長，轉正成長2.08%，國內經濟在持續上升的軌道上。

陳思銘分析，台灣4月出口訂單暢旺，企業獲利持續上修，整體基本面無虞。美國景氣復甦確立，FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。台股震盪整理後仍將有向上攻堅機會，對於今年台股仍看好多頭表現。

(時報資訊)