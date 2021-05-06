在職場上要如何達到有效溝通？國家文藝獎得主平珩從事藝術管理工作多年，她表示，溝通的要訣在於「要像說相聲」，「人和人一起工作，難免會有意見相左的時候，但如果我們能像說相聲一下，一句一句把重點想法說出來，能讓溝通更順利。」

平珩是舞蹈空間舞團創辦人，曾經擔任國家兩廳院藝術總監，是舞蹈家同時是藝術管理者，她近期出版《「藝」想天開：平珩的創意工作學》，書寫長年對表演藝術界的生態觀察以及整理她對於藝術行政工作的想法。

平珩表示，她以藝術行政組織為例，經常有節目部和行銷部是否應該整合在一起，或是該分開工作的討論，「但這兩種工作不管是整合或是分開，都有各自的好處，沒有標準答案，全看怎麼互相配合。」

但作為表藝人，要如何讓工作變有趣，讓溝通愉快順暢，平珩表示，「說相聲」是好方法，「有人專門『丟包袱』，有人專門『接包袱』，這些討論也許都可以變得好玩。」平珩表示，藉著一來一往的問答逐步聚焦重點，「雙方看似對立，實則是互相搭配，精采的結論往往會在熱鬧互動中蹦出來。」

平珩表示，她不是讀藝術行政管理出身，一切都是從做中學，從皇冠小劇場、經營舞團、過去擔任國家兩廳院藝術總監的經驗，慢慢累積對藝術管理的思考。她表示，藝術管理有很多細節，其中一個角色，就是協助藝術家完成夢想。

平珩表示，藝術家在提出創作點子時，一定會天馬行空，這時作為幕後工作者，除了控管預算之外，也需要讓藝術家勇於嘗試，她以荷蘭海牙科索劇院為例，「他們給藝術家的駐館計畫是10年，聽見什麼特別的點子，例如：需要舞台上需要使用到大量的豆子，哪怕是弄得排練室到處是豆子，很難清理，也會往正面的方向看，盡量協助藝術家完成創作，這是藝術行政工作者的重要角色。」

(中時 )