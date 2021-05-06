根據金管會公布最新數據，截至3月底止，計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約5080萬張（上月底約為5052萬張），總有效卡數約3,320萬張（上月底約為3305萬張）。3月單月發卡總數為59萬6684張，單月發卡最多的是中國信託商業銀行的9萬6517張。

信用卡3月簽帳金額約2632億元，較上月份之2299億元增加333億元；當月轉銷呆帳金額約3.9億元（上月底約為2.6億元）。逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）之比率平均為0.19％（上月底約為0.18％）。

在現金卡業務市場方面，截至110年3月底止，計有13家金融機構辦理現金卡業務，已動用額度卡數約35萬張（與上月底相當），整體現金卡放款餘額（含催收款）約137億元（與上月底相當），當月轉銷呆帳金額約0.2億元（與上月底相當），整體逾放比率為0.777％（與上月底相當）。

(旺報 )