遠傳電信（4904）6日董事會決議發行無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣100億元，得採分次發行。
遠傳表示，募得價款主要用於充實營運資金及償還債務。
另外，亞太電信董事會6日決議辦理私募不超過7.5億股，並已洽遠傳電信認購私募股5億股，私募價格定為每股10元，本次之資金用途為5G相關支出，預計募集資金將運用於支付遠傳電信5G頻段共頻共網之頻譜費用。
(工商 )
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遠傳電信（4904）6日董事會決議發行無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣100億元，得採分次發行。
遠傳表示，募得價款主要用於充實營運資金及償還債務。
另外，亞太電信董事會6日決議辦理私募不超過7.5億股，並已洽遠傳電信認購私募股5億股，私募價格定為每股10元，本次之資金用途為5G相關支出，預計募集資金將運用於支付遠傳電信5G頻段共頻共網之頻譜費用。
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