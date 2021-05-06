遠傳電信（4904）6日董事會決議發行無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣100億元，得採分次發行。

遠傳表示，募得價款主要用於充實營運資金及償還債務。

另外，亞太電信董事會6日決議辦理私募不超過7.5億股，並已洽遠傳電信認購私募股5億股，私募價格定為每股10元，本次之資金用途為5G相關支出，預計募集資金將運用於支付遠傳電信5G頻段共頻共網之頻譜費用。

(工商 )