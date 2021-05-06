邊緣平鰓海蛞蝓自割再生

《產經新聞》5日報導，日本奈良女子大學博士生三藤清香先前發現，部分海蛞蝓在進行與蜥蜴斷尾求生類似的生物自割（autotomy）行為後，竟然能單單以頭部展開再生，將包含心臟在內的軀體部分完全長回來，是目前所發現的最大規模生物自割再生現象。

報導指出，就讀奈良女子大學人類文化綜合科學研究所的三藤清香，2018年8月發現研究室內用於進行生態研究的一隻邊緣平鰓海蛞蝓（Elysia marginata），將頭和軀體自行分離。結果擁有心臟的軀體部分繼續存活了約3至4個月，但沒有進行頭部的再生；反而是頭部自行將包含心臟在內的所有軀體都長了回來。

對此感到非常驚訝的三藤清香和指導教授遊佐陽一，決定仔細觀察海蛞蝓族群的生態。結果發現，原本就飼養在研究室中的5隻、以及1隻自野外採集來的邊緣平鰓海蛞蝓出現自割行為，其中有些確實是從頭部開始再生，且大約只花了3個禮拜，軀體部分的再生便幾乎完成了。

另外還有3隻深緣海天牛（Elysia atroviridis）出現自割行為，其中2隻完成再生。根據觀察，出現自割行為的深緣海天牛都被小型甲殼類生物寄生，因此推測其行為目的並非逃避捕食，而是用於擺脫遭寄生的狀態。

至於為何能夠自缺少心臟的頭部再生，三藤清香推測，應是由於這兩種海蛞蝓自所食的海藻中攝取葉綠體，讓剩下的頭部能從光合作用獲得能量，進而完成軀體的再生。

以此發現寫成的論文3月已被刊登於國際期刊《當代生物學》（Current Biology）上，並獲得相當不錯的海外反響，讓三藤清香十分開心。她認為，若能確實解開海蛞蝓的再生之謎，或許能應用於再生醫療（Regenerative medicine）等領域上，目前仍熱心地進行相關研究。

(中時新聞網)