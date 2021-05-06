因疫情衝擊百貨零售業，在後疫情時期包括統領（2910）、麗嬰房（2911）等在第一季財報均呈現回穩，其中，統領首季每股盈餘來到0.21元較去年同期虧損大幅增長，而麗嬰房則在內需消費帶動下稅後每股淨損大降來到-0.37元。

統領自桃園大幅改裝之後，包括台北統領與桃園統領的營收來源多數為固定租金收益，以去年來說，全年營收達5.54億元，雖較2019年少1億元，但在稅後淨利上1.14億，僅較前一年少3,000多萬元，EPS來到0.65元相較前一年0.64元稍降，整體影響不大，今年首季營收2.04億較去年同期增長逾六成，EPS 0.21元大幅優於去年同期每股淨損0.05元。

而童裝龍頭麗嬰房在歷經一整年兩岸通路調整後，去年合併營收雖較前一年少10億元，但相對稅後淨損大降近4,000萬元，每股淨損1.72元，今年首季合併營收來到9.76億元，較前一年減少近6,000萬，歸屬母公司業主的稅後淨損6,800萬較去年首季虧損大減一半以上，每股淨損來到0.37元優於去年同期每股淨損0.56元。

麗嬰房強調，下半年才是童裝旺季，客單價相對高，在疫情仍嚴峻，國人無法出國前提下，內需消費暢旺，有望帶動麗嬰房全年轉盈。

(工商 )