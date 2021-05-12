MSCI明晟於台灣時間今（12）日清晨公布最新半年度調整，全球小型指數成分股部分，鋼鐵股的第一銅(2009)、春源(2010)入列。第一銅第一季每股盈餘0.3元，春源為0.4元，均比去年同期明顯成長。

MSCI明晟公布最新半年度調整，全球小型指數成分股部分，台股成分股此次新增達29檔，包括第一銅、春源等。

受惠國際銅價上揚，第一銅今年首季持續獲利，第一季營收6.89億元，營業淨利7332萬元，歸屬於母公司業主淨利1.06億元，每股盈餘0.3元，比去年同期轉盈，並且是連續第三季獲利。

去年第三季，國際銅價開始止跌反彈，加上第三季有業外投資收益挹注，第一銅去年第三季轉盈，單季每股賺0.43元，去年第四季本業受惠銅價續漲，營業淨利轉盈，達4072萬元，單季EPS 0.23元，2020年全年EPS為0.22元，順利轉虧為盈。

去年銅價逐步上漲且業外挹注，第一銅去年較前年轉盈，每股淨利0.22元，將超額配發股利，擬每股配息0.8元。今年上半年，國際銅價持續攀高，有利公司營運。

另外，春源受惠鋼市熱絡，第一季營收54.6億元，營業淨利3.01億元，歸屬於母公司業主淨利2.61億元，年增3.35倍，基本每股盈餘0.4元，大幅優於去年同期的0.09元。去年全年每股淨利0.79元，擬配發每股現金股利0.6元。

(時報資訊)