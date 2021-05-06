聯合國糧農組織(FAO)周四公布4月糧價指數升破120點大關，已是連續第11個月上揚，並改寫7年新高價，較去年同期飆漲逾30％。

FAO表示，4月全球糧價指數平均達120.9點，較3月份經上修後的118.9點上揚1.7％，已連11漲，較去年4月更暴漲超過30％，指數一舉衝上2014年5月以來新高。

4月所有糧食類別全數上漲，以糖價漲幅最大，單月勁揚3.9％，較去年同期更暴漲近60％，主要原因是市場擔心生產大國巴西產量下滑與法國作物的霜害。

植物油與肉價分別上漲1.8％與1.7％，推升肉價上漲的主因為東亞消費者需求強勁，植物油價格走高則是受惠於主要棕櫚油生產大國的產量低於市場預期。

此外，穀物行情在玉米單月跳升5.7％的帶動下較上月揚升1.2％，過去一年來總計大漲26％，玉米價格大漲是因為市場對阿根廷、巴西與美國的收成情況有疑慮。小麥價格4月大致持平，但米價則出現下跌。

乳品價格受惠於亞洲對奶油與起司的需求強勁，單月也走高1.2％。

FAO將2020年全球穀物產量預測調高170萬公噸至27.67億公噸，較2019年增加2.1％。

FAO同時也發布2021/22年的第一次小麥產量預測，總產量將達7.78億公噸，較2020年/21年增加0.5％，主要由歐盟成長6％所推升。

FAO指出，按照2021年初步的全球粗糧生產狀況看來，今年穀物產量可能將連續第3年增加，增加主因為玉米產量上揚。

今年包括巴西、中國、烏克蘭與美國等主要產地的產量都看升。

(工商 )