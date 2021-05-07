金管會公布國銀最新獲利狀況，2021年3月稅前獲利320.4億元，月增達24.1％、年增達76.1％，創14月新高，主要受惠投資及其他淨收益年增達142.5億元挹注。累計首季稅前獲利897.6億元、年增88.1億元或10.9％，扭轉前2月衰退8％態勢、重返成長軌道。

國銀3月稅前獲利以國內總分行223.9億元，月增達38.3％、年增達1.14倍最強，國際金融業務分行（OBU）83.2億元，月增28.4％、年增達73.2％居次。不過，海外分行14.2億元，仍月減達50.4％、年減達37.7％，中國大陸分行轉為虧損0.9億元，為32月以來首見。

觀察國銀首季各分行稅前獲利狀況，僅國內總分行599.3億元、年增達25.7％維持成長，其他分行均見衰退。其中，OBU為228.7億元、年減2.9％，海外分行62.7億元、年減23.2％，中國大陸分行6.9億元、年減達55.5％。

銀行局副局長林志吉表示，國內總分行3月獲利跳增，除了2月適逢春節基期較低外，主因投資及其他淨收益年增達142.5億元，利息淨收益亦年增14億元。累計首季投資及其他淨收益年增41.5億元、利息淨收益年增29.6億元、手續費收益年增27.5億元。

至於海外分行3月獲利年減達37.7％，主因香港分行有幾個個案，致使3月較2月增提20億元呆帳準備。中國大陸分行3月轉虧，則是由於人民幣兌美元匯率貶值，出現匯兌損失所致。

國銀截至3月底總放款餘額32.06兆元、月增2501億元，逾放金額725億元、月增18億元。逾放比0.23％、月增0.01個百分點、年減0.01個百分點，備抵呆帳覆蓋率598.83％，月減15.7個百分點、但年增29個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

(時報資訊)