台北時間5月7日凌晨是體壇非常重要的一天，2021勞倫斯世界體育獎頒獎典禮在西班牙舉行，而素有體壇「奧斯卡獎」封號的勞倫斯獎得獎者全數出爐了！這次獎項幾乎由網球選手包辦，最佳男女運動員都是網球選手，分別由「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)和日本球星大阪直美獲獎。勞倫斯世界體育獎(Laureus World Sports Awards)簡稱勞倫斯獎，2000年由(Dailmer AG)和(Richemont)兩大公司創立，並得到全球合作夥伴賓士(Mercedes-Benz)及萬國錶(IWC)支持，是世界體壇最具影響力頒獎之一，也是全球性體育頒獎儀式。

👀 ICYMI...Here's a reminder of the 2021 Laureus World Sports Awards Winners #Laureus21 — Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021

以下是這次獲獎者名單，年度最佳男運動員是納達爾、年度最佳女運動員是大阪直美，年度最佳團隊獎拜仁慕尼黑球隊、最佳突破獎由NFL的馬霍姆斯(Patrick Mahomes)奪下、最佳復出獎是滑雪選手帕羅特(Maxence Parrot)、體育公益獎由KICKFAIR獲得、終身成就獎是網球名將比莉金(Billie King)，年度體育時刻獎由三鐵選手尼基奇(Chris Nikic)獲得，最佳運動員倡導者是F1車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)，最佳體育激勵獎則是由埃及足球員薩拉赫(Mohamed Salah)奪下。

其中獲得終身成就獎的網球傳奇比莉金發表了感言，她說：「運動，尤其是網球給了我一個實現夢想的絕佳機會，體育也給了我們很多人一個改變世界的平台，作為職業運動員，我們知名度很高，我們在世界舞台上比賽，過去幾年哩，我們看到越來越多運動員利用他們的影響力履行社會責任，希望這情況能在未來幾年繼續傳遞下去！」

(中時新聞網)