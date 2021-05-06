納達爾（左）和同胞小將阿卡瑞茲惺惺相惜。（美聯社）

西班牙馬德里網球賽，下個月就要過35歲生日的地主名將納達爾（Rafael Nadal），在32強戰迎接同胞18歲小將阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）挑戰，不過納達爾證明自己在紅土不因歲月而降低水準，6比1、6比2輕取阿卡瑞茲。

這場比賽剛好在阿卡瑞茲18歲生日當天進行，由於是雙方生涯首度在正式賽事交手，賽前阿卡瑞茲就很興奮終於可以和兒時偶像對決，賽事被暱稱為「魔法盒（Magic Box）」的中央球場，進場的球迷為阿卡瑞茲唱起生日快樂歌，賽事總監、西班牙另一位男網好手羅培茲（Feliciano Lopez）特地買了蛋糕，納達爾也加入慶生行列，給了阿卡瑞茲難忘的一天。

阿卡瑞茲說：「生日當天可以和納達爾對抗實在太棒了，我可以跟他好好學習，我很享受整個過程，當然，如果能贏球是更好啦！我覺得這場比賽讓我更加成長為一個好選手。」

僅管比數看起來納達爾贏得相當輕鬆，他還是稱讚後輩的表現，他表示：「跟一位表現這麼出色的年輕選手比賽真不容易，阿卡瑞茲絕對前途不可限量，他只需要一些時間成長。」

(中時 )