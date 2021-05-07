先前因為觸發聯盟健康與安全協議停賽的公牛當家球星拉文，7日宣告歸隊，帶領公牛打出全場7人得分上雙的慶祝行情，終場120比99痛宰地主黃蜂，除了中止最近的4連敗，也讓目前27勝39敗、排名第11的公牛，繼續保有打附加賽機會。

拉文是在4月15日打完魔術比賽後，突然宣告觸發聯盟健康與安全協議，到現在都沒確認是否感染新冠病毒，結果他整整缺席22天、11場例行賽，終在今天重新歸隊，他先發打了27分鐘，投11中5，拿13分、3籃板，另有4失誤。

不過公牛得以痛宰黃蜂的頭號功臣，則是同樣傷癒復出的先發中鋒武切維奇，先前他因臀傷缺席，今天一復出隨即交出29分、14籃板、3助攻、2抄截與1火鍋的全能表現，懷特14分，坦普與蒂斯各有12分，派崔克威廉斯11分、9籃板。

少了海沃爾、葛拉漢與布瑞吉斯3名主力的黃蜂，卻因「球弟」拉梅洛鮑爾空前低迷，才會面臨如此慘敗命運，球弟全場投10中1、4罰2中，只拿4分、9助攻，表現相當失常，黃蜂得分最高的是華盛頓24分，蒙克20分，洛席爾12分。

(中時 )