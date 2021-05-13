文策院主管台漫平台《CCC創作集》，因行政疏失導致對接預算出包，連日引起編輯部集體離職、漫畫家求去等多項爭議。立委林奕華更指出，文策院2年內就有35位主管離職，顯內部有很大問題。文策院董事長丁曉菁則多次為系列爭議致歉，表示絕對會檢討，「我們很努力，但顯然不夠好。」文化部長李永得也表示，希望文策院2周內解決這些問題。

林奕華表示，《CCC》事情到現在還沒有平息，遺憾文策院成立是為產業點火，沒想到這次是對漫畫產業放火，影響漫畫界對文策院信心，除要持續與團隊修補關係外，文策院穩定度也有很大問題，如主導內容策進處的主管在2年內就換了3位，各處離職主管共計已達35位。流動性高的問題也同步要解決，否則無法延續政策，讓人對文策院未來很憂心。

丁曉菁表示，目前仍持續與編輯團隊溝通，往挽留8位同仁的方向努力，目前確定要持續合作的有4位編輯，2位負責營運、美術的同仁則確定不留任，另外2位則還沒確定。至於立委所稱共35位主管離職，她質詢會後表示，院內包含院長、副院長、處長各主管職是11位，2年內離職主管僅5位。

立委王婉瑜表示，文策院去年在「華山2.0產業聚落計畫」中，早就在人事費項目規劃整年度的編輯部相關預算，共865萬。既然去年就有編列相關預算支應，不解為何文策院今年提供給編輯部的合約，卻僅有1到4月。遺憾丁曉菁試圖以前瞻預算到期來模糊焦點，希望文策院公布865 萬的人事費相關明細及預算執行率。目前文策院提供給創作者的合約，也僅只到 12 月，讓創作者不敢續約。

促成《CCC》復刊的推手、立委黃國書表示，從《CCC》創立以來的支應預算來看，《CCC》可說一路在漂流，沒有穩定的預算，凸顯無持續經營的觀念。這次事件會發生，也顯然是沒有長期穩定的計畫。李永得則表示，會再和文策院溝通，未來明確編列固定的預算。

李永得表示，此次事件也不太清楚文策院有什麼困難，其實並無那麼複雜。文策院一年就有近12億預算，他也要了解為什麼3000萬會無法編列。如果文策院真的做不來，文化部另外有其他辦法會來處理，保證會讓《CCC》繼續營運下去。

(中時 )