北市日前發生黑衣人闖入松山分局追打警官軒然大波，不料台南市某分局台南又發生遭人闖入嗆聲情事。一名自稱轎班班頭王姓男子，7日凌晨衝到警局，要求釋放王姓毒犯「副班頭」，還大聲嗆聲：「叫局長出來抬轎！」囂張態度儼然是想模仿「松山之亂」，但隨即遭到員警喝斥後悻悻然離去。

王姓轎班班頭欲闖入辦公室遭警方阻止。（圖／翻攝自畫面）

台南市一名王姓毒品通緝犯因持有毒品殘渣被警方逮捕，38歲王姓友人7日凌晨1時許衝到派出所值班台，情緒激動要求警方放人，表示今天要忙於廟會建醮，怒嗆：「西港王爺一早就要出轎，你是在抓三小？通緝有比神明重要嗎？」，要警察局長來扛轎。

王男兩度進出派出所，第一次大聲嚷嚷後被勸離，第二次再度進入更打算衝到偵查隊，堅持要探視朋友，警員大聲喝斥，並拿出陳情書讓他寫，但男子仍不滿意，揚言無法出陣，就要扛轎來分局，最後警員斥喝班頭離開，否則就要依妨害公務移送，最後在偵查佐斥喝下離開。

男子闖入警局要求釋放毒犯

男子闖入辦公室要求釋放毒犯

王姓班頭頭警局嗆聲釋放毒犯的影片曝光，影片中可見，王男當天身穿白色上衣，沒戴口罩，單槍匹馬殺進分局，還想走進辦公室裡。警方表示，王男是否涉及妨害公務，為求毋枉毋縱，將檢具相關事證報請地檢署偵辦，另由於王男進入分局未戴口罩及不做實名制登錄，警方也將報請衛生局裁罰。

針對此事，臺南市警局第5分局偵查隊說明表示，該局6日17時45分於在仁德區查獲王姓（副班頭）毒品通緝犯，並起出安非他命0.2公克及吸食器證物，當晚先行入拘留所，7日凌晨1時，王姓男子（班頭）到警局指稱警方抓走他友人（副班頭），害隔天廟會活動無法出轎，揚言請警察或局長來抬轎，否則就將神轎抬到分局，直到請王男書寫陳情書後離開，但王男凌晨1時42分再度重返分局，要求探視王姓友人，警員告知偵查隊目前無人犯，王男卻堅持要求進入，經員警喝斥才又離去。警方指出，警察機關辦公處所不容許惡意人士搗亂，若有任何不法絕對究辦。

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