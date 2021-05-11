道奇在洛杉磯內戰以1勝2負敗下陣來，引起新加盟投手包爾(Trevor Bauer)的憤怒，堂堂衛冕軍不僅輸給美西墊底的天使，近10戰輸掉8場更是糟糕透頂。前一戰包爾先發6局失2分卻吞下敗投，「我很不爽，我最痛恨輸球，所以我當初才會選擇來這裡的。」

包爾去年在紅人隊勇奪國聯賽揚獎，他自責分率1.73是全聯盟最佳，但戰績只有5勝4敗。季外他在紐約大都會與道奇之間做選擇，外界一度以為他會去紐約，最後一刻他宣布是道奇的時候還引起騷動。諷刺的是被包爾「放鴿子」的大都會過去10戰打贏7場，暫居國東龍頭，早知如此他還選擇道奇幹什麼？

「我們沒打出該有的戰力，我很憤怒。事實是球季尚早，不需要過度驚慌，但我們不可能一路躺著就拿到分區冠軍，這是不可能的。我們必須每天出去打扁對手，而且要很習慣這麼做。」包爾開季至今3勝2敗、自責分率2.50，感覺自己在道奇和在紅人隊沒什麼分別。

王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)也對道奇現況不滿，道奇只在他先發那場打敗了天使。當時道奇一度以13比0領先，柯蕭退場之後，天使在兩局內狂打11分，差點把戰局翻盤。柯蕭說：「老想著有162場可以慢慢來，這種心態是沒有幫助的，要改變就是從現在開始。不管是5月還是9月，對我而言每場勝利都一樣重要。」

道奇去年在縮水例行賽拿到43勝17敗，是全聯盟唯一勝率突破7成的球隊。今年是完整球季，道奇打到現在18勝17敗，與去年的差距相當明顯。

(中時新聞網)