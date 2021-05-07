F-35隱形戰機

儘管部分重量級美國眾議員痛批F-35專案，並威脅2022會計年度將減少採購，但132位眾議員已連署，力促對相關專案繼續提供財務支援。而這顯示，那些明年想要削減F-35採購的議員可能會面臨障礙。

據《防務新聞》（Defense News）6日報導，這封4月28日的連署信中要求，眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）和眾院撥款委員會（House Appropriations Committee）國防小組的領導階層在2022會計年度中，鼎力資助五角大廈對F-35的需求，還有任何列在需求清單中，但尚未提供資金的相關要求。

聯合打擊戰機核心小組在連署信中說，「我們擔心，任何2022年會計年度的削減，將導致空軍，海軍和海軍陸戰隊出現戰力缺口」。他們強調，這缺口可能是其他戰機所無法填補的。

幾星期前，美國眾議院軍事委員會就F-35專案進行了激辯，而兩個小組委員會主席警告，他們可能會削減2022年會計年度的F-35採購案。

眾院軍事委員會民主黨籍主席史密斯（Adam Smith）4月不斷表示，對F-35專案的花費憂心忡忡。而2021會計年度時，美國國會提供96億美元（約近2,700億台幣）資金，共採購了96架F-35。其中包括60架空軍用的F-35A，10架海軍陸戰隊的垂直/短場起降的F-35B，還有26架海軍用的F-35C。而有17架是在五角大廈的要求之外，由國會議員加碼採購的。

拜登政府尚未公布2022會計年度預算，目前還不清楚，五角大廈今年會不會尋求添購F-35。不過，空中與地面部隊戰術小組委員會（Tactical Air and Land Forces Subcommittee）主席諾可羅斯（Donald Norcross），以及戰備小組委員會（Readiness Subcommittee）主席加拉曼迪（John Garamendi）說，他們可能會更長久地在預算中支持添購F-35。

(中時新聞網)