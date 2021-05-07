針對軍公教明年是否有望調薪，行政院長蘇貞昌今鬆口表示，在財政負擔許可情況下，政府會認真考慮，有結果會對外報告。（林縉明攝）

軍公教渴望明年調薪，行政院長蘇貞昌今鬆口表示，台灣經濟成長非常高，經濟成長果是要全民共享，在財政負荷允許的情況下，我們都會認真考慮，但這有一個機制，會由該機制運作後，如果有確定消息，一定會對國人報告。

我國軍公教最近一次調薪在2018年，現在副總統賴清德於2017年接任閣揆後，隨即宣布要替軍公教調薪3％，帶動工商團體響應跟進調薪。

近來我國景氣熱絡，經濟表現亮眼，完全不受疫情影響，朝野立委呼籲政府應盡速為軍公教調薪，藉此帶動民間企業替勞工加薪；行政院主計長朱澤民昨在立院答詢時表示，「我們會帶回去研究」。

對此，蘇貞昌今表示，在全國同胞一體努力下，防疫做得非常好，經濟表現也有非常高的成長，經濟成長的果實要全民共享，所意政府推出很多利多的政策，同時也認為，應該把經濟成果優先給辛苦的勞工朋友分享。

對於軍公教明年是否有望調薪，蘇貞昌說，全國軍公教努力奉公，在各方面做好，也應該給予肯定，因此，在財政負荷可以的情形下，我們都會認真考慮。但這有一個機制，會由這個機制運作後，如確定，我們會向國人同胞報告。

(中時 )