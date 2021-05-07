瘦子將於8月連3晚攻蛋。（本色提供）

瘦子日前透露今年8月將在台北小巨蛋舉辦首場個人演唱會，今正式宣布8月6、7、8日舉辦「瘦子E.SO2021地囚人台北演唱會」好消息，第一次攻蛋就挑戰連唱三天，創下嘻哈歌手在小巨蛋的新紀錄，他坦言興奮又緊張，更親自參與所有事務，提供想法，希望可以帶給大家一場聲光音樂都最棒的演唱會。

瘦子2020年推出個人首張專輯《靈魂出竅Outta Body》，人氣急升代言不斷，忙碌工作令他創作靈感一度卡關，新專輯進度delay，因此瘦子公司商量請假前往花蓮放鬆，回來後創作力旺盛，他笑說：「原來張震嶽一直在山裡是有道理的，一直悶在房間裡是會影響的。」目前專輯進度已到六成，瘦子表示因疫情關係，地球上的人都被囚禁在一個地方，無法像以前一樣可以自由的去世界各地，「雖然如此我們還能在小巨蛋開演唱會，我們是很快樂的，因此將演唱會名稱取為『地囚人』。」

近日忙於新專輯製作及演唱會籌備的他，每天除了創作錄音、跟團隊開會討論、拍攝影像，他還趁空檔為了演唱會健身減脂，本來在年初的時候瘦子一度胖到80公斤、體脂21的他，花了兩個禮拜降到75公斤、體脂18。

(中時 )