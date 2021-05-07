工業電腦大廠研華(2395)今（7）日公布2021年4月自結合併營收46.75億元，雖較3月50.31億元次高減少7.07％、仍較去年同期43.93億元成長6.43％。累計前4月合併營收178.36億元，較去年同期156.65億元成長達13.86％，雙雙續創同期新高。

展望第二季，研華預期合併營收將落於至4.8～5億美元（約新台幣135.8～141.5億元），毛利率略降至37～39％區間、營益率略升至16.5～18.5％區間。以此推算，營收將季增3.2～7.5％，但年減3％至年增近1％，主要反應缺料致使營收遞延5～10％及採購成本上漲。

研華表示，4月各區域營收表現普遍成長，其中以北美、韓國及新興市場表現尤佳，均年增達雙位數百分比。各事業群營收則以工業物聯網（IIoT）及智能服務（SIoT）事業群表現最佳，均年增達雙位數百分比，僅應用電腦事業群（ACG）表現疲弱，年減個位數百分比。

而研華前4月各區域營收表現亦普遍出色，以中國大陸、韓國及新興市場年增達雙位數較強。各事業群營收亦多較去年同期成長，其中以工業物聯網（IIoT）及物聯雲（CIoT）事業群動能最強，僅應用電腦事業群營收仍為年衰退。

接單狀況方面，研華指出，4月接單出貨比（B/B Ratio）為1.63、前4月累計則為1.66，訂單需求仍維持強勁。惟零組件供貨時間拉長及配給數量不足狀況加劇，研華對此已積極展開因應計畫，致力提升訂單達交率，盼讓產業供應鏈因素影響降至最低。

投顧法人指出，研華第二季以美元計價營收年增約5.5％，但因新台幣強升，使新台幣計價營收年減約1％。由於零組件缺料狀況加劇，對營收產生5～10％遞延影響，採購成本上升亦使毛利率承壓，預期第二季獲利將季增2～4％、年減14～19％。

由於零組件缺料狀況快則第四季、慢則明年才會明顯紓緩，投顧法人雖預期研華今年營收可望成長10～12％，但下修獲利預期、估成長10～24％，每股仍可賺逾1股本，維持「買進」或「持有」評等，目標價區間自361～430元下修為361～400元。

(時報資訊)