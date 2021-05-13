廣達（2382）第一季稅後盈餘70.97億元，創歷年同期新高，季減17.7％，年增175.2%，2021年第一季EPS為1.84元。展望2Q，客戶需求強但零組件吃緊情況下，筆電出貨仍可有個位數季增，訂單能見度已看到第3季，全年維持雙位數成長，2021年筆電需求沒有問題。至於雲端伺服器上半年也相對較淡，不過，隨著第2季有新平台推出，全年也維持雙位數成長目標。

廣達今年第1季合併營收2689.54億元，季減11.2%，年增41.3%；營業毛利為170.18億元，季減9.3%，年增84.4%；營業利益86.43億元，季減15%，年增2.49倍。

業外方面，廣達首季匯損約3.08億元，但利息收入約有4.35億元，合計業外挹注約2.78億元，出貨方面，廣達首季筆電出貨淡季不淡，出貨量達約1900萬台，季減3.55%、年增160.27%，改寫歷史單季次高紀錄。

(時報資訊)