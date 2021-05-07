多位美聯儲官員表示通膨不太可能失控，重申不會提前縮減QE與升息，美元指數走疲也有利原物料走勢，帶動黃金、白銀隨股市反彈。其中，元大道瓊白銀ETF（00738U）7日大漲3.52％，成交量翻倍到4,454張，而元大S&P黃金正2ETF（00708L）漲幅3.53％、元大S&P黃金ETF（00635U）上漲1.62％，表現同步走揚。

元大投信黃金ETF研究團隊說明，聯準會官員重申寬鬆立場不變，美債殖利率小幅下滑，且原物料價格飆漲使5年期預期通膨逼近2.7％，實質利率走疲推升金價，當市場有資產價格過高及通膨風險增高疑慮，都有利黃金價格。

至於白銀在全球製造業回升之際，專家看好投資價值優於黃金。尤其疫情過後的經濟復甦預期有機會持續好幾年，可望帶動白銀需求成長。

此外，在聯合國永續發展目標底下，世界各國紛紛喊出碳中和規劃，其中最重要的就是太陽能發電，而導電銀漿是太陽能發電板主要原料之一，據國際能源署估計，至2030年太陽能發電量將是現在的3倍以上，預期太陽能發電的爆發性增長將大幅推升白銀需求。加上最夯的5G和電動車這些新興產業預期，也可望額外增加白銀需求。

元大投信道瓊白銀ETF研究團隊指出，若是應對通膨上升議題，歷史數據顯示，白銀在通膨發生的中後半段表現比黃金來的更好。

專家提醒，目前台灣的白銀投資管道相對少，銀行沒有白銀存摺，投資人如果買進白銀條塊除了不同品牌的差異，買進溢價可能達10%~40%，未來賣出還可能面對折價。可考慮追蹤白銀期貨指數的元大道瓊白銀ETF可直接在股市買賣，交易價格透明，只要看對方向就有獲利機會。

(工商 )