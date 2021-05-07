1名網友日前檢舉自家社區外違停紅線的車輛，竟遭疑似車輛的主人惡意報復，不但他的機車前後輪遭鎖住，坐墊還被砸雞蛋，他當下發現氣得報警；沒想到2名犯嫌竟一路尾隨他，嗆說「機車被鎖剛好而已」，之後再次對機車潑牛奶，囂張態度讓眾多網友氣炸，直說「「惹到8+9了」、「現在違規都這麼大聲？」

該網友的友人在PTT發文提及，他的朋友住在台中市東區，因為社區門口的紅線上經常有1輛車違停，甚至擋在車道口，三番兩次之下，他的朋友忍無可忍決定拍照檢舉，「因為實在太常停而且停很久，所以才會受不了檢舉。」不料朋友檢舉後，疑似遭車主報復，自身的車輛遭到一連串惡劣手段。

網友當下發現後氣得報警，沒想到2名犯嫌竟一路尾隨他，嗆說「機車被鎖剛好而已」，之後再次對機車潑牛奶，囂張態度讓眾多網友氣炸。（圖／翻攝自PTT）

該網友說，他的朋友日前發現停在機車場的機車前後輪遭鎖住，坐墊上甚至有蛋液痕跡與零星的蛋殼，當下要報警時，發現身後有2人竟一路尾隨，朋友因此錄下當時影片；影片中1名女子氣憤地說「吃飽撐著是不是，要拍大家來拍啊，機車被鎖是剛好而已，真的」，之後女子還與另名男子站在大廳氣憤地盯到原PO朋友。

離譜的是，友人報完警後回到停車場，發現機車又遭人潑牛奶；事後據管理員表示，那名女子經常在櫃檯叫罵「為什麼不能停？」讓全社區都很無奈；許多網有看見該友人的遭遇，紛紛留言罵「惹到8+9了，最好繼續蒐證，架個攝像頭對著機車」、「現在違規都這麼大聲的喔」、「鎖機車強制罪，丟雞蛋、潑牛奶毀損罪，快去報警」。

(中時新聞網)