台灣本土疫情擴散，指揮中心宣布疫情警戒升至第二級，即日起自6月8日，停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，女星郎祖筠發文抱怨此舉根本是打壓藝文團體，慘遭網友留言圍剿，網紅鬼才阿水也發文強調：「只要一條漏網之魚，就足以摧毀台灣一年多來的優秀防疫成績。」呼籲所有人不能輕忽。

鬼才阿水表示台灣將防疫層級拉高至二級警戒，許多表演活動宣布延期或停辦，站在一般民眾角度，防疫決定未來生活走向，指揮中心宣布提高防疫層級，正是讓全體國人明白，如果稍有不慎，可能與鄰近國家一般，受到疫情嚴重衝擊，到時候不只是單純演出取消，而是會面臨封城，因此才更要謹慎小心。

疫情下的生活必定受到影響 易讀版:... 由鬼才阿水Awater 發佈於 2021年5月11日 星期二

但站在郎祖筠的角度思考，劇團在沒有任何金援情況下，成就一部作品必須投入大筆資金、時間及人力，唯一期盼就是演出時的票房獲得好成績，藉此獲利維持劇團運作，如今防疫層級提高，要面對的不是延期就是取消，這也代表過去投入的一切回收期將會延長，甚至可能化為烏有，因此郎祖筠會有如此情緒化反應，其實也是相當合理。

鬼才阿水強調對郎祖筠而言，認為藝文團體對於防疫控管是更嚴謹，除了量測體溫與手部消毒，還已經做到實聯制，若發生群聚感染，也能在第一時間做完整人脈網絡匡列，但卻疏忽即便做的相當完善，只要一條漏網之魚，就足以摧毀台灣一年多來的優秀防疫成績，接著呼籲：「如果彼此能夠多點互相體諒，相信台灣會更好」。

(中時新聞網)